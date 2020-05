Salernitana, Ventura: «Folle giocare ogni tre giorni d’estate»

Gian Piero Ventura, tecnico della Salernitana, ha parlato a Il Mattino della possibile ripresa della Serie B

SERIE B – «Non ho mai avuto dubbi sulla ripresa, è necessaria per tantissimi motivi da quello economico a quello professionale senza dimenticare l’importanza sociale che riveste il calcio per le persone. Spero che tutto venga gestito con buon senso e sarebbe folle giocare ininterrottamente sabato-martedì-sabato con queste temperature estive. In questo caso non si andrebbe a tutelare la salute dei calciatori».

PLAYOFF – «Solo play off? Se si dovesse cristallizzare la classifica e giocare solo gli spareggi credo che dovrebbe parteciparvi anche il Crotone che ha solo un punto in più del Frosinone».