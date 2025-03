Salvini polemico: «In Italia troppi stranieri che vengono a giocare, e sono molto scarsi! Ecco cosa dobbiamo fare»

Le parole di Matteo Salvini, leader della Lega, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sugli stranieri che vengono a giocare in Italia

Il leader della Lega Matteo Salvini, ha rilasciato qualche dichiarazione in conferenza stampa a fronte dell’approvazione da parte della VII Commissione all’indirizzo del Governo sulle prospettive di riforma del calcio. Le parole riprese da Calcio & Finanza

LE PAROLE – «Troppi stranieri in campo e troppo spesso troppo scarsi. Un conto è se parliamo di Platini e Gullit, ma non mi sembra questo il caso. Più che chiedere sconti per bidoni dall’estero, investiamo sui vivai. La Nazionale ad alto livello, poi, ne risente, e fa quello che può se riempi le squadre di brocchi senza italiani in campo».