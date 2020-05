Salvini: «Giocare al sud? Non sarebbe un problema. Se muore il calcio è un disastro»

Matteo Salvini ha parlato durante La Politica nel Pallone su Rai GR Parlamento della ripresa del campionato

Matteo Salvini ha parlato durante la trasmissione La Politica nel Pallone su Rai GR Parlamento. Queste le parole del leader della Lega Nord.

GIOCARE AL SUD – «Non sarebbe un problema. Poi non sono la proprietà delle società, ma se si giocasse a Reggio Calabria invece che a Milano non sarebbe un problema. Il dove e il quando sarebbe l’ultimo dei problemi».

CALCIO – «Se qualcuno pensa di sparare al calcio per fare l’anima bella, perché è popolare così, non offre un servizio al Paese. Non vorremmo che chi è sopravvissuto al virus non riuscisse a salvarsi dalla fame. Se muore il calcio, di rimando si fermano tutti gli altri sport. Chi è al governo sappia che in ballo ci sono migliaia di posti di lavoro: mi auguro ci sia la riapertura entro giugno, altrimenti ci sarebbe un disastro»