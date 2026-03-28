Samardzic Atalanta, futuro in bilico? Tra le voci per l’estate e il piano della Dea: ecco cos’ha intenzione di fare il club bergamasco col centrocampista

Il futuro di Lazar Samardzic, trequartista serbo classe 2002 dell’Atalanta, potrebbe riaprirsi in vista del prossimo mercato estivo. Dopo la partenza di Daniel Maldini, la sensazione era che per l’ex talento dell’Udinese potesse aprirsi uno spazio più stabile nelle rotazioni offensive della squadra di Raffaele Palladino. In realtà, anche nella seconda parte della stagione il suo impiego è rimasto discontinuo. Il giocatore ha trovato meno continuità del previsto, spesso alternando spezzoni a presenze dal primo minuto. Questo aspetto ha inevitabilmente inciso anche sul suo rendimento e sulla percezione del suo ruolo all’interno della rosa nerazzurra.

Contratto lungo, costo alto: l’Atalanta riflette e il mercato osserva

Il quadro contrattuale, però, offre all’Atalanta una posizione di forza. Come ricorda Calciomercato.com, Samardzic è legato al club fino al 30 giugno 2029, e questo consente alla società bergamasca di non avere alcuna urgenza di cessione. La sua valutazione si colloca attorno ai 20 milioni di euro, cifra che in inverno aveva già raffreddato più di un interessamento. Nei mesi scorsi, infatti, il suo nome è stato accostato con insistenza a diversi club di Serie A, ma senza che arrivassero offerte decisive o sviluppi concreti sul piano negoziale.

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Lazio e Fiorentina restano attente, ma tutto dipenderà dallo spazio futuro

Tra i club che più di tutti hanno osservato la situazione ci sono Lazio e Fiorentina. Si era già parlato in inverno di un interesse concreto dei biancocelesti di Maurizio Sarri, tecnico da tempo estimatore del serbo, mentre anche la Fiorentina aveva effettuato sondaggi esplorativi. In quel momento l’Atalanta aveva scelto di non aprire alla cessione, ma il contesto ora appare meno rigido rispetto a gennaio. In sintesi, la situazione è questa: Samardzic resta concentrato sul finale di stagione, ma la sua avventura a Bergamo non può più essere considerata blindata.