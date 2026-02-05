Verona, Sammarco: «Un’emozione allenare in Serie A. Il primo giorno è stato difficile ma ora…». Le parole del neo tecnico degli scaligeri

Le dichiarazioni del neo allenatore gialloblù Paolo Sammarco, rilasciate oggi alla vigilia di Hellas Verona-Pisa, match valido per la 24a giornata di Serie A Enilive 2025/26

COME BOCCHETTI CHE SALVO’ IL VERONA – «Sì, era una situazione simile. Era successo un po’ prima, se non ricordo male, ma non sono focalizzato sul tempo, bensì sulla partita di domani, perché in questi tre giorni di allenamento abbiamo lavorato sodo su questa gara, che è quella fondamentale».

3-5-2? «Riguardo al modulo, anche in base al mercato e ai giocatori a disposizione, non cambieremo moltissimo. I ragazzi hanno lavorato sodo e hanno mostrato grande disponibilità. La praticità è fondamentale, perché non devi subire e devi fare più gol degli altri. È quello che serve in questo momento».

L’INCARICO – «Sicuramente ho provato grande emozione nel momento in cui mi hanno chiamato, perché sedere su una panchina di Serie A è un privilegio: ci sono solo 20 allenatori in Serie A, quindi è una grandissima emozione. Dobbiamo portare professionalità e credibilità per far rendere al meglio questi ragazzi. Sull’incarico ad interim non mi sono soffermato: il mio primo obiettivo è la partita di domani, il resto verrà di conseguenza. Sento la vicinanza del Presidente e del Direttore, quindi mi sono concentrato solo sulla partita di domani».

SPOGLIATOIO – «Non ti nascondo che il primo giorno non è stato facile, perché si arrivava da una brutta prestazione e dal cambio allenatore. Anche i ragazzi sono consapevoli del difficile momento, ma ho trovato grande disponibilità da parte loro, e questo mi fa ben sperare. Ho visto una grinta importante, che dobbiamo trasferire domani in campo»

INFORTUNATI – «Recuperiamo Akpa Akpo, mentre Bella-Kotchap e Belghali ancora no, ma dovrebbero rientrare quasi sicuramente la prossima settimana. Perdiamo Valentini, che ha avuto un problema, ma sono fiducioso perché ho visto le facce giuste in questi giorni”».