Hellas Verona News

Sammarco Verona, ora è ufficiale: è l’allenatore ad interim per il dopo Zanetti!

Published

1 ora ago

on

By

Sammarco Milan Frosinone

Sammarco Verona, ora è ufficiale: è l’allenatore ad interim dopo l’esonero di Paolo Zanetti! Il comunicato e l’annuncio degli scaligeri

L’Hellas Verona ha comunicato ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Paolo Sammarco. Il giovane allenatore classe 1983 assume l’incarico con la formula dell’interim e debutterà nella delicata sfida contro il Pisa. La società scaligera ha trasmesso i propri auguri di buon lavoro al mister, che si gioca le sue chance di conferma sul campo, mentre sullo sfondo restano vive le ipotesi legate a profili esperti per la salvezza come Davide Ballardini e Marco Giampaolo.

IL COMUNICATO – «Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco. Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro».

