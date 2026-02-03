Sammarco Verona, ora è ufficiale: è l’allenatore ad interim per il dopo Zanetti!

Sammarco Verona, ora è ufficiale: è l’allenatore ad interim dopo l’esonero di Paolo Zanetti! Il comunicato e l’annuncio degli scaligeri

L’Hellas Verona ha comunicato ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Paolo Sammarco. Il giovane allenatore classe 1983 assume l’incarico con la formula dell’interim e debutterà nella delicata sfida contro il Pisa. La società scaligera ha trasmesso i propri auguri di buon lavoro al mister, che si gioca le sue chance di conferma sul campo, mentre sullo sfondo restano vive le ipotesi legate a profili esperti per la salvezza come Davide Ballardini e Marco Giampaolo.

Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco.



Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro.#HVFC pic.twitter.com/ZJGcRN0tzP — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) February 3, 2026

IL COMUNICATO – «Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco. Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano