La Samp celebra Quagliarella: ecco la maglia dei 100 gol – FOTO

La Sampdoria festeggia Quagliarella: maglia celebrativa per i cento gol del capitano blucerchiato, realizzato di tacco in Coppa Italia – FOTO

La Sampdoria celebra Fabio Quagliarella. Il capitano ha toccato quota cento gol in blucerchiato e lo ha fatto con una rete di pregevole fattura che ha infiammato i tifosi. In realtà Quagliarella poteva realizzare perfino una doppietta non fosse stato rilevato un fuorigioco millimetrico.

Il club doriano ha postato sui propri canali social ufficiali la foto del capitano che regge la maglia con il 100 stampato sulla schiena al termine del match disputato contro l’Alessandria in Coppa Italia e vinto con il risultatodi 3-2.