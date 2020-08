Samp, Ferrero: «Ci siamo salvati bene, ma avremmo potuto fare un’altra impresa»

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni

«La sofferenza fa parte della passione. L’ultima è stata una stagione dura, per tanti motivi e soprattutto per quella falsa partenza, ma ci siamo salvati bene in un contesto difficile post pandemia: avremmo potuto anche fare l’impresa».

RANIERI – «Sono molto soddisfatto di lui. Sotto tutti i punti di vista. In un momento di difficoltà si è rivelato la scelta giusta».

PORTE CHIUSE – «I latini avrebbero detto: “Ad impossibilia nemo tenutur”. Nessuno è tenuto alle cose impossibili. Ripartire con i tifosi negli stadi sarebbe il regalo più bello, ma non va sottovalutata la situazione».