Samp, Ferrero: «Non ho paura di retrocedere, ma non ci sono le condizioni»

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni del Secolo XIX per parlare del possibile stop del campionato

C’è chi vuole riprendere a giocare, chi invece non vuole ripartire. Tra questi troviamo Massimo Ferrero, numero uno della Sampdoria. Il presidente blucerchiato ha rilasciato una lunga intervista a Il Secolo XIX per spiegare il suo pensiero:

«Non voglio non riprendere il campionato perché ho paura di retrocedere, come ho sentito dire. Ritengo che non ci siano le condizioni idonee per tornare a giocare. È un fatto fisico, tecnico e sopratutto mentale».