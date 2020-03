Samp, igienizzazione notturna degli spogliatoi per l’emergenza coronavirus

La Sampdoria si è allenata regolarmente. Durante la notte sono stati igienizzati gli spogliatoi del Mugnaini

La settimana di allenamenti a Bogliasco è filata via liscia per la Sampdoria, nonostante l’emergenza coronavirus che ha bloccato il paese. Come riportato dall’edizione odierna de Il Secolo XIX, oltre alla limitazione delle presenze esterne alla squadra (anche Ferrero si era limitato, ndr) è stata attivata l’igienizzazione notturna degli spogliatoi. Cancellata anche la conferenza stampa del mister Claudio Ranieri per limitare al minimo i contatti con l’esterno.