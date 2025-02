Sampdoria, Accardi: «Delusioni sul mercato? Facile dirlo ora, con Pedrola è andata così»

Le parole di Pietro Accardi, direttore dell’area tecnica della Sampdoria, sulla stagione dei blucerchiati in Serie B. Tutti i dettagli

Pietro Accardi, direttore dell’area tecnica della Sampdoria, ha parlato a Tuttosport della stagione dei blucerchiati.

MERCATO DELUDENTE – «Come valuto le mosse estive? Quel mercato aveva entusiasmato tutti. Poi il giudice supremo è il campo. Uno dei problemi è stata la rosa ampia, 31 calciatori. Qualcosa non ha funzionato. Ma non era una rosa per lottare per la salvezza. Coda e Tutino? Facile dire oggi che hanno deluso. Se questi giocatori hanno fatto bene altrove mi devo chiedere se il contesto interno fosse quello giusto. Coda è a due gol dal record di reti in Serie B ed in estate Tutino ha rinunciato alla Serie A per venire alla Samp. Sfido chiunque a dire che erano un problema».

PEDROLA – «Ci ha chiesto di cambiare aria e l’abbiamo accontentato. Ci servono giocatori pronti alla causa. Vi posso fare esempi contrari: Depaoli, Coda, Venuti e Benedetti hjanno avuto richieste ma sono voluti restare. Segnali forti».