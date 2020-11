Sampdoria, parla l’agente di Colley: «Non stiamo trattando il rinnovo»

Omar Colley non è prossimo al rinnovo con la Sampdoria ma non ha intenzione di lasciare Genova. Ecco le parole dell’agente

Cheikh Fall, agente di Omar Colley, ha parlato ai microfoni di Sampnews24 del suo assistito.

«In questo momento il rinnovo di Colley non è all’ordine del giorno. E non lo stiamo trattando. Il contratto scade tra un anno e mezzo e non ci sono voci di un addio a gennaio. Lui sta bene alla Sampdoria, la famiglia sta bene a Genova e lascerebbe solo ed esclusivamente per qualcosa di importante».

