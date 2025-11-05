Sampdoria, testa alla sfida contro il Venezia: il report dell’allenamento odierno e le ultime sui doriani

Sampdoria, lavoro intenso a Bogliasco in vista della trasferta di Venezia. I ragazzi di Gregucci trascorreranno qualche giorno in ritiro.

Prosegue senza sosta la preparazione della Sampdoria in vista della delicata trasferta di Venezia, in programma sabato 8 novembre alle ore 19:30 allo stadio “Penzo” e valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. La squadra blucerchiata si è ritrovata questa mattina al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per una nuova seduta di allenamento agli ordini di Angelo Gregucci e del suo staff tecnico.

La sessione si è aperta con il tradizionale discorso dell’allenatore, che ha radunato il gruppo al centro del campo principale per analizzare gli aspetti tattici e motivazionali in vista della prossima sfida. Successivamente, i giocatori della Sampdoria hanno svolto una fase di attivazione atletica e una serie di esercitazioni tecnico-tattiche ad alta intensità, con particolare attenzione al possesso palla e alle transizioni offensive. La mattinata si è poi conclusa con alcune partitelle a tema su spazi ridotti, mirate a migliorare ritmo e reattività.

Buone notizie per il tecnico: Fabio Depaoli e Alex Ferrari hanno lavorato regolarmente con il gruppo, segnale incoraggiante in vista della convocazione per la gara contro il Venezia. Proseguono invece i programmi personalizzati per Giorgio Altare, Estanislau Pedrola e Nicola Ravaglia, che hanno svolto lavoro differenziato di recupero. Seduta di sole terapie per Oliver Abildgaard, Lorenzo Malagrida e Victor Narro, ancora alle prese con i rispettivi infortuni.

LEGGI ANCHE >>> Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Al termine dell’allenamento, come da tradizione, la squadra ha condiviso il pranzo presso il centro sportivo prima di prendere parte a un incontro formativo con un rappresentante della CAN (Commissione Arbitri Nazionale). L’arbitro Davide Ghersini, della sezione AIA di Genova, ha illustrato a giocatori e staff le ultime novità del regolamento e le relative interpretazioni, un momento utile per chiarire dubbi e aggiornarsi sulle direttive arbitrali.

La giornata della Sampdoria si è poi conclusa con la partenza in pullman verso Veronello, sede del ritiro anticipato. Lì la squadra continuerà la preparazione in vista della sfida contro il Venezia, un match importante per consolidare il percorso di crescita e risalire ulteriormente in classifica. Domani è in programma una nuova seduta di lavoro, con Gregucci deciso a mantenere alta la concentrazione e la competitività del gruppo.

La Sampdoria, dunque, punta a presentarsi al Penzo nelle migliori condizioni possibili, con l’obiettivo di tornare a casa con un risultato positivo.