Sampdoria, l’infortunio di Altare mantiene in ansia Gregucci: come sta il difensore e quando potrà rientrare in campo

Sampdoria, le condizioni di Altare sono tutte da valutare. La speranza di Gregucci è quella di un recupero in tempi brevi. Le ultime sul giocatore

Il cammino della Sampdoria non conosce pause. La formazione blucerchiata è già al lavoro in vista della prossima sfida di campionato, in programma domenica 7 dicembre alle ore 19:30, quando allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova affronterà la Carrarese per la 15ª giornata di Serie B. La partita assume un peso particolare per la squadra guidata da Angelo Gregucci, desiderosa di invertire la rotta dopo i recenti risultati deludenti e cercare punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione.

La preparazione del team ligure è intensa e articolata, con allenamenti mirati sia sul piano tattico che fisico. Gregucci sta insistendo sulla compattezza e sulla concentrazione, consapevole che ogni dettaglio può fare la differenza in un campionato equilibrato come la Serie B. La Sampdoria punta a sfruttare il fattore campo e il supporto dei tifosi allo stadio “Luigi Ferraris” per tornare a conquistare punti importanti.

Accanto all’attività in campo, grande attenzione è rivolta alla situazione degli infortunati. Tra i protagonisti del reparto difensivo, spicca Giorgio Altare, ancora alle prese con il recupero dopo il grave infortunio al legamento crociato. L’edizione genovese del quotidiano Repubblica segnala che il difensore si trova attualmente presso l’Isokinetic di Bologna, centro di eccellenza nella riabilitazione sportiva. Altare sta seguendo un programma intensivo di quindici giorni, mirato a prepararlo al meglio per il rientro in squadra.

L’assenza di Altare si fa sentire, soprattutto considerando il ruolo chiave che riveste nella difesa della Sampdoria. Tuttavia, lo staff tecnico sta lavorando per individuare le soluzioni più efficaci, studiando schemi difensivi alternativi e inserendo nuovi equilibri nella retroguardia. La prova contro la Carrarese rappresenterà un banco di prova importante per testare la solidità difensiva e l’affiatamento del gruppo, elementi fondamentali per tornare a vincere e recuperare fiducia.

In sintesi, la Sampdoria affronta un periodo cruciale della stagione, tra la necessità di ottenere punti in campionato e la gestione degli infortuni dei giocatori chiave. La combinazione di preparazione fisica, tattica e attenzione al recupero degli infortunati sarà determinante per le prossime sfide. I tifosi del Doria, da sempre vicini alla squadra, sperano che la compattezza e la determinazione mostrata in allenamento possano tradursi in risultati concreti, regalando alla squadra una vittoria fondamentale per il prosieguo della stagione.