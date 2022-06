Sampdoria, Askildsen ha chiesto la cessione: le ultime

In casa Sampdoria è pronta una rivoluzione sul mercato e tra le uscite ci sarebbe anche Askildsen che avrebbe chiesto la cessione

La Sampdoria potrebbe subire una vera e propria rivoluzione nel mercato estivo. Diversi i giocatori in uscita e in entrata la società farà operazioni in prestito.

Tra i partenti anche Askildsen che avrebbe chiesto la cessione ai blucerchiati. Sul centrocampista gli occhi dello Spezia da tempo interessato al giocatore. Lo scrive Il Secolo XIX.