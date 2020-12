Sampdoria, Augello non deve partire: i motivi per trattenere il terzino

Sampdoria, la Lazio sonda il terreno per Tommaso Augello ma i blucerchiati fanno muro: i motivi per trattenere il terzino

E’ di questa mattina la notizia di un interessamento della Lazio per Tommaso Augello. I biancocelesti hanno messo nel mirino il terzino della Sampdoria per poter ricoprire la fascia sinistra e sostituire Senad Lulic.

La dirigenza blucerchiata per il momento fa muro e non può permettersi di privarsi del terzino almeno nella sessione di gennaio. Augello, infatti, è l’unico elemento della corsia sinistra blucerchiata adatto alla Serie A e al momento la Sampdoria mancherebbe di alternative affidabili per sostituirlo. L’ex Spezia, inoltre, sta compiendo un notevole percorso di crescita e trattenerlo garantirebbe ai blucerchiati la giusta solidità sulle fasce e con ogni probabilità un’altra plusvalenza futura.