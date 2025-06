Sampdoria, fissato il budget per il nuovo tecnico: ecco la cifra impostata, tutti gli aggiornamenti

Sampdoria, fissato il budget per il nuovo allenatore: c’è la cifra impostata, ecco tutti gli aggiornamenti sul club di Serie B

La Sampdoria è nel pieno della pianificazione per la prossima stagione, con il presidente Matteo Manfredi impegnato nella riorganizzazione societaria insieme al direttore sportivo Andrea Mancini. Tra i nodi più importanti c’è la scelta del nuovo allenatore. Il favorito è Salvatore Foti, attuale vice di José Mourinho, che potrebbe vivere la sua prima esperienza da tecnico principale in Serie B.

Tuttavia, la decisione non è ancora definitiva e si attende un incontro tra le parti per valutare la fattibilità dell’accordo, anche dal punto di vista economico. In questo senso, riporta Il Secolo XIX, il presidente Manfredi avrebbe fissato un budget contenuto per l’ingaggio, pari a circa 150 mila euro netti, complice l’assenza di nuovi investimenti da parte del proprietario Joseph Tey. Nei prossimi giorni si attende una possibile svolta: Foti, molto legato alla Sampdoria per il suo passato da calciatore, potrebbe considerare questa opportunità come trampolino per affermarsi definitivamente nel ruolo di primo allenatore.