Sampdoria, Candreva resta fuori: troppe questioni personali

Antonio Candreva resta fuori rosa e non ci sarà nella partita contro il Crotone

Claudio Ranieri ha deciso: Antonio Candreva contro il Crotone non ci sarà. L’esterno della Sampdoria, che ieri non si è allenato con i compagni, resta in castigo, come riporta il Secolo XIX. Ranieri non ha mai messo in dubbio il valore del ragazzo, ma gli atteggiamenti delle ultime settimane lo hanno fatto propendere per questa decisione.

Non sono stati solo i due colloqui saltati, sono le tante questioni personali che – secondo il tecnico – stanno distraendo Candreva e non lo gli stanno permettendo di essere il leader e la guida che voleva per la squadra. Quali questioni? La nuova casa a Milano, appena comprata, la moglie incinta e i continui spostamenti per motivi famigliari.