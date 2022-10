Sampdoria, conferenza Stankovic: «Ho avuto un giorno e mezzo per preparare la partita...»

Il neo tecnico della Sampdoria si è presentato in conferenza stampa in vista del prossimo match di Serie A

(Alessio Eremita dallo stadio Ferraris) – Dejan Stankovic, nuovo allenatore della Sampdoria, si è presentato in conferenza stampa ai tifosi rossoblù parlando anche del prossimo match di Serie A. Di seguito riportiamo un estratto delle sue dichiarazioni.

LE PAROLE – «Ho avuto un giorno e mezzo per preparare la partita, ma non cerco scuse. Ripartiamo dal secondo tempo di Bologna, ho visto l’atteggiamento aggressivo e pronto che piace a me. Sappiamo quello che dobbiamo fare. Sapevo di venire in un grande club, ci credo. Abbiamo lavorato benissimo questa settimana e i ragazzi saranno pronti per le prossime partite. Non meritano il posto in classifica che hanno. Insieme a dirigenti e tifosi possiamo salvarci, ma serve grandissimo impegno da parte di tutti. Ho vinto tanto. Nella vita bisogna avere obiettivi: se l’obiettivo era lottare per lo Scudetto alla Stella Rossa, non cambia lottare per la salvezza alla Sampdoria. Non è uno scendere, è un’altra esperienza. Difficile, ma non impossibile. È sempre un obiettivo».

