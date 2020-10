Sampdoria da sogno: la stagione 2019/20 è un lontano ricordo

Le tre vittorie consecutive hanno fatto volare la Sampdoria in classifica. Un inizio da sogno in controtendenza con la passata stagione. Il confronto

Al fischio finale di Sampdoria-Benevento molti saranno tornati con la mente all’inizio della scorsa stagione dove i blucerchiati ottennero solo tre punti in sette partite. Il calendario difficile che attendeva gli uomini di Ranieri non faceva ben sperare, ma la Sampdoria ha ribaltato le aspettative, e con tre vittorie consecutive ha rilanciato la classifica con una partenza opposta a quella dello scorso anno.

Mettendo a confronto le classifiche di questo e dello scorso campionato, dopo cinque giornate, la differenza è abissale e la Sampdoria è seconda solo al Milan per divario di punti conquistati. I rossoneri, infatti, si ritrovano con 7 punti in più in confronto alla scorsa annata, in positivo anche Sassuolo, Napoli, Hellas Verona e Fiorentina. Sotto le aspettative invece le partenze di Inter e Juventus, rispettivamente con 5 e 4 punti in meno della stagione passata. I blucerchiati si trovano al momento con 6 punti in più rispetto all’era Di Francesco, un dato che fa ben sperare per il proseguito del campionato.