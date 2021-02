Sampdoria, Damsgaard come Praet: il Leicester vuole il danese

Calciomercato Sampdoria: il Leicester avrebbe messo gli occhi su Mikkel Damsgaard, dopo aver acquistato dai blucerchiati anche Praet

Sono bastati pochi mesi a Mikkel Damsgaard per passare da sconosciuto a uomo copertina della Sampdoria. In attesa di sapere se il suo futuro sarà ancora a Genova o meno, i tifosi blucerchiati si godono le sue magie in campo.

D’oltremanica, però, l’interesse continua ad aumentare, così come le pretendenti al gioiellino ex Nordsjælland, che sono diventate ben 5. A Tottenham, West Ham, Leeds e Southampton, infatti, si è aggiunto da poco il Leicester dell’ex blucerchiato Dennis Praet, che potrebbe così fare da chioccia al classe 2000 danese.