Sampdoria, D’Aversa valuta Vieira: può essere il sostituito “casalingo” di Adrien Silva

L’allenatore della Sampdoria D’Aversa valuta Vieira, che potrebbe essere il sostituto in casa di Adrien Silva

Il futuro di Ronaldo Vieira non è ancora definito. Da un lato il centrocampista della Sampdoria potrebbe partire, su di lui c’è l’interesse del Brescia e non è del tutto tramontata l’opzione di trovargli una squadra in Premier League. Dall’altra parte la necessità di non disfarsi di un centrocampista dato che il reparto ha patito diverse defezioni.

A quanto riporta La Repubblica, Vieira contro il Cagliari dovrebbe andare in panchina ma non è escluso un ingresso a partita in corso. Roberto D’Aversa vuole valutarlo per capire se può diventare l’erede designato a sostituire Adrien Silva.

