Sampdoria: Defrel ci siamo, visite mediche a Villa Stuart, le cifre

Il centravanti francese della Roma, Gregoire Defrel sta svolgendo le visite mediche in queste ore con la Sampdoria a Villa Stuart

La Sampdoria ha chiuso le trattative con la Roma per l’acquisto del centravanti francese, Gregoire Defrel. Dopo alcuni giorni di contrattazione le due società sono arrivate ad un accordo e in queste ore l’attaccante ventisettenne sta svolgendo le visite mediche con i blucerchiati a Villa Stuart. La Samp verserà nelle casse giallorosse 1,5 milioni per il prestito con diritto di riscatto fissato a 19 milioni di euro. Al termine delle visite, il giocatore firmerà il contratto con il club ligure e potrà unirsi alla sua nuova squadra.