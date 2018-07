Calciomercato Sampdoria: incontro con l’agente di Gregoire Defrel

La Sampdoria, dopo l’addio di Duvan Zapata, spinge per portare alla corte del tecnico Giampaolo, il centravanti della Roma, Gregoire Defrel

Decolla la trattativa tra Roma e Sampdoria per portare a Genova il centravanti francese Gregoire Defrel che sostituirebbe Duvan Zapata, ceduto all’Atalanta. L’attaccante, classe 1991, sembra ormai destinato a lasciare la società giallorossa che non lo ha convocato per la tournée negli Stati Uniti. In queste ore, secondo quanto riportato dal sito gianlucadimarzio.com, l’agente del giocatore, Giampiero Pocetta starebbe discutendo con il direttore sportivo della Sampdoria, Walter Sabatini, e il presidente Massimo Ferrero per definire i dettagli e chiudere l’affare. Il nuovo incontro di oggi potrebbe, dunque, portare presto alla fumata bianca che definirebbe il trasferimento di Defrel al club ligure.