Di Francesco convoca 27 giocatori per la tournèe americana: ci sono tutti i nuovi

La Roma di Di Francesco è pronta a volare in America e prendere parte alla International Champions Cup

Dopo le due amichevoli contro Latina e Avellino, la Roma si appresta a chiudere la prima fase di ritiro e imbarcarsi per volare oltreoceano. Ad attenderla c’è l’International Champions Cup. Come riporta la società giallorossa sul proprio profilo Twitter, sono 27 i calciatori convocati da Eusebio Di Francesco che domani mattina si imbarcheranno verso gli States. Nell’elenco c’è Gregoire Defrel, che potrebbe presto salutare la Roma vista la trattativa con la Samp. Out invece Verde. L’allenatore capitolino spera, invece, di poter abbracciare al più presto Malcom in arrivo dal Bordeaux

Portieri: Mirante, Fuzato, Cardinali.

Difensori: Karsdorp, Pellegrini, Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas, Bianda.

Centrocampisti: Cristante, Strootman, Pellegrini, De Rossi, Coric, Gonalons, Pastore.

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Schick, Under, Defrel, Kluivert, El Shaarawy.