Ufficiale, Zapata all’Atalanta. Il saluto alla Samp: «Per sempre grato»

Arrivano i comunicati, Duvan Zapata lascia la Sampdoria per l’Atalanta. Dettagli dell’accordo e il saluto del bomber ai blucerchiati

Adesso è ufficiale, Duvan Zapata è un nuovo calciatore dell’Atalanta. Di seguito il comunicato ufficiale postato dalla Sampdoria sul proprio sito web: «L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo biennale con diritto di opzione all’Atalanta B.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Duván Esteban Zapata. All’attaccante colombiano – 32 presenze e 11 gol nella sua esperienza da blucerchiato – va un sincero ringraziamento per l’impegno dimostrato nella scorsa stagione e il più grande in bocca al lupo da parte del presidente Massimo Ferrero e di tutta la società per il prosieguo della carriera».

Di seguito il messaggio di addio di Zapata ai colori blucerchiati: «La scorsa estate è stata delicata per me, il mio futuro era incerto, ma volevo a tutti i costi tornare a sentirmi speciale. Poi è arrivata la Sampdoria che ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di dimostrare chi sono. Ho conosciuto una splendida città, un mister e dei compagni che mi hanno sempre sostenuto, tanta gente che mi ha voluto bene, che mi ha fatto sentire importante e continua a farlo con tantissimi messaggi che mi arrivano in questi giorni. Un affetto che ho sempre voluto ricambiare con il mio impegno e i miei gol. Per Genova, la Samp e la famiglia blucerchiata provo e proverò eterna gratitudine».