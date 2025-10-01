Sampdoria, la dirigenza non va allo stadio: preoccupazione per la contestazione. Aria molto pensante intorno alla squadra blucerchiata

Una partita che vale molto più di tre punti. È un ultimatum. La Sampdoria affronta questa sera il Catanzaro al Ferraris con le spalle al muro: dopo un avvio di stagione disastroso, con quattro sconfitte e un solo punto raccolto, il futuro del tecnico Massimo Donati è appeso a un filo. La sua panchina, infatti, si deciderà nel doppio impegno casalingo in cinque giorni contro Catanzaro e Pescara. Fallire, a partire da stasera, non è un’opzione contemplata.

In questo clima incandescente, la società ha scelto la via del silenzio: nessuna conferenza stampa della vigilia e niente ritiro, con la squadra lasciata a casa. Una strategia per abbassare la tensione che, però, si scontra con la rabbia di una tifoseria ormai sul piede di guerra. Nell’assemblea di martedì scorso, la Gradinata Sud ha tracciato una linea netta: sostegno totale alla squadra durante i 90 minuti, ma contestazione dura e incessante alla dirigenza, pronta a esplodere con ancora più forza in caso di un’altra sconfitta interna.

L’aria è talmente pesante che, per evitare il rischio di ulteriori proteste, i vertici societari diserteranno il Ferraris. Stasera in tribuna non ci saranno né il presidente Matteo Manfredi, né gli investitori Joseph Tey e Nathan Walker, l’uomo forte della proprietà. In forte dubbio anche la presenza del CEO sportivo, Jesper Fredberg. Una dirigenza assente, che si tiene a distanza da una piazza che non le risparmia critiche feroci per quella che è considerata una gestione incompetente. I giocatori scenderanno in campo soli, con l’arduo compito di vincere per salvare il proprio allenatore e per provare a placare una tempesta che rischia di travolgere tutto.