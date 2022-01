Sampdoria, Ekdal tra rinnovo e cessione: le ultime

Calciomercato Sampdoria: Albin Ekdal è in scadenza di contratto e potrebbe lasciare i blucerchiati nella sessione invernale

Inizia il periodo di calciomercato e per la Sampdoria è tempo di capire come poter trovare forze economiche per sistemare la situazione economica.

Dopo la cessione di Depaoli all’Hellas Verona, ecco che in uscita potrebbe anche esserci Ekdal. Lui potrebbe essere il sacrificato del mercato di gennaio, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. In scadenza a giugno, c’è l’interesse del Copenaghen per lo svedese.

