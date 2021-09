Sampdoria, Faggiano: «Importante fare punti. Sul mercato...»

Daniele Faggiano, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato prima del match contro l’Empoli: le sue dichiarazioni

Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

MERCATO – «Si è tenuto i migliori. Fare mercato dopo gli anni passati, dove stiamo subendo l’influenza del Covid, non è semplicissimo. Anche gli ultimi colpi delle grandi sono stati fatti gli ultimi giorni. Anche se è un malcostume italiano attendere gli ultimi giorni però quest’anno però penso si sia atteso tanto soprattutto per una situazione economica non felicissima. Nonostante questo Ferrero ha fatto dei sacrifici importanti tenendo giocatori come Damsgaard, Thorsby e Colley. Ci sono state diverse richieste ma siamo stati bravi a tenere una linea per cercare di alzare l’asticella».

AUSPICIO – «Spero che facciano gol Augello, Yoshida e Colley. Per me l’importante è fare punti e cercare di soddisfare al massimo i tifosi».