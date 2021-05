Sampdoria, Ferrero pensa al post Ranieri: i quattro nomi in lizza

La rosa dei papabili allenatori per il post Ranieri si restringe a quattro nomi: da Luca Gotti a Giovanni Stroppa. Le ultime in casa Sampdoria

Massimo Ferrero spera di rinnovare, alle sue condizioni, il contratto con Claudio Ranieri. I colloqui con l’agente del tecnico non hanno prodotto un cambio di posizione tra le parti e solo l’incontro tra il presidente della Sampdoria e Ranieri potrebbe sbloccare una situazione che appare sempre più distante dal produrre una fumata bianca.

Come riporta La Repubblica, sono quattro i nomi che restano in corsa per il post Ranieri alla Sampdoria. Il primo è Luca Gotti: il tecnico dell’Udinese, prossimo avversario dei blucerchiati, deciderà nei prossimi dieci giorni il suo futuro sulla panchina del club bianconero ed è, a oggi, la scelta più conservativa. Poi c’è il sogno Vincenzo Italiano, legato ancora allo Spezia da un contratto triennale e con penale da pagare in caso di risoluzione anticipata. Ultimi due: Giovanni Stroppa e Dejan Stankovic, le autentiche scommesse. Il primo reduce dall’esperienza con il Crotone, il secondo da quella con lo Stella Rossa.