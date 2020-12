Sampdoria, Gabbiadini ancora out: altri esami per l’attaccante

Gabbiadini ai box per un’infiammazione all’addominale basso: l’attaccante della Sampdoria svolgerà nuovi esami

Manolo Gabbiadini è alle prese con un’infiammazione all’addominale basso che lo terrà lontano dai campi fino alla conclusione della sosta natalizia. Le terapie conservative a cui è stato sottoposto in queste settimane non hanno offerto i risultati previsti e potrebbe essere necessario un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema.

Tra oggi e domani l’attaccante della Sampdoria svolgerà nuovi accertamenti clinici per verificare l’entità dell’infortunio. Successivamente, verrà presa una decisione su consiglio dello staff sanitario blucerchiato.