Sampdoria Genoa, i convocati di Ranieri: tre assenti per i blucerchiati

Claudio Ranieri ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di oggi pomeriggio contro il Genoa in Coppa Italia. Tre gli assenti per i blucerchiati: Keita Balde, Omar Colley e Fabio Quagliarella

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Gabbiadini, La Gumina, Prelec, Ramírez.