Sampdoria: Giampaolo in dubbio, si pensa già al sostituto

Il futuro del tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo si deciderà quest’estate, ma in caso di addio si pensa a Domenico Tedesco per sostituirlo

La Sampdoria sta vivendo un’ottima stagione. A sei giornate dalla fine i blucerchiati sono ancora lì a giocarsi un posto in Europa League con Milan, Fiorentina e Atalanta. Gran parte del merito è sicuramente da attribuire al tecnico Marco Giampaolo, capace di costruire un impianto di gioco bello ed efficiente. Il buon operato di Giampaolo non è però sfuggito agli occhi delle grandi squadre, e la sua permanenza a Genova si fa sempre più incerta.

Tuttavia Ferrero e la società hanno già individuato il nome perfetto per sostituirlo. Si tratta di Domenico Tedesco, attuale tecnico dello Schalke 04. Tedesco, 32 anni, ha sorpreso tutti quest’anno guidando magistralmente lo Schalke nonostante fosse al suo debutto da allenatore in Bundesliga. Potrebbe dunque rivelarsi il profilo ideale, in caso di addio di Giampaolo, per non farlo rimpiangere più di tanto