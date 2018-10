Sampdoria, Giampaolo sorride: «Non facile vincere a Bergamo»

L’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato della vittoria in campionato contro l’Atalanta in trasferta

La Sampdoria ha espugnato lo stadio Atleti Azzurri d’Italia battendo 0-1 l’Atalanta grazie ad una rete di Tonelli giunta nella seconda frazione di gioco. Successo molto importante per i blucerchiati che volano al quarto posto della classifica ad un punto dalla Lazio. Il tecnico della squadra ligure, Marco Giampaolo, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara spiegando: «Il nostro obiettivo è mettere un mattoncino sopra l’altro. Abbiamo in squadra ben dieci giocatori in Nazionale, sono esperienze che possono far crescere tutta la squadra, lo stesso percorso dei nerazzurri fatto negli ultimi due anni: risultati e qualità».

L’allenatore ha poi spiegato in chiusura: «La classifica attuale non conta nulla, adesso c’è la sosta e l’avremmo presa ugualmente anche perdendo contro l’Atalanta. La vittoria è molto pesante, dato che abbiamo battuto un avversario forte, non è facile tornare da Bergamo con un risultato positivo».