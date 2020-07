Sampdoria, grande gol di Bonazzoli contro il Cagliari – FOTO

L’attaccante della Sampdoria, Federico Bonazzoli, ha realizzato un gran gol al volo di esterno su cross di Jankto contro il Cagliari

Al 53′ del match contro il Cagliari, l’attaccante della Sampdoria, Federico Bonazzoli ha realizzato un gran gol al volo di esterno portando così il risultato sul momentaneo 3-0 a favore dei blucerchiati. Il centravanti ha così sfruttato un ottimo cross effettuato dalla sinistra da Jankto.

Per Bonazzoli si tratta del secondo gol in questa partita e il quinto complessivo in questa stagione con la maglia blucerchiata.