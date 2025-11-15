Sampdoria, la squadra di Gregucci a lavoro per la sfida contro la Juve Stabia: il recupero dei giocatori chiave è cruciale

Sampdoria, la squadra di Gregucci, ultima in classifica, si prepara alla partita fondamentale contro la Juve Stabia, con l’obiettivo di reagire alla crisi

La Sampdoria, in un momento di crisi e con la squadra ultima in classifica, continua gli allenamenti a Bogliasco in vista della ripresa del campionato. Oggi si terrà una seduta pomeridiana mirata alla preparazione per la partita contro la Juve Stabia, in programma il 24 novembre. La squadra di Angelo Gregucci sta cercando di prepararsi al meglio per questa sfida decisiva, che rappresenta l’ennesima “prova-verità” per cercare di risalire la classifica e reagire alla difficile situazione che sta attraversando.

Gregucci punta sul recupero: speranza per i giocatori chiave

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Gregucci nutre fiducia nel fatto che i giorni di sosta possano consentire il recupero di alcuni giocatori chiave. L’allenatore spera che il tempo a disposizione possa essere sufficiente per riportare in campo elementi fondamentali, che potrebbero fare la differenza e migliorare le prestazioni della squadra. Nonostante ciò, la situazione rimane critica: la Sampdoria non vince da tempo e si trova in una posizione di classifica preoccupante.

Un’altra prova cruciale per la Sampdoria

Con il ritorno al campionato e l’impegno contro la Juve Stabia che si avvicina, la Sampdoria si prepara a una partita che sarà decisiva per la sua stagione. La squadra, che sta attraversando una crisi di risultati, ha bisogno di una reazione immediata. Un altro passo falso potrebbe compromettere ulteriormente le speranze di risalita e allontanamento dalle zone basse della classifica.