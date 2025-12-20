Sampdoria, Gregucci nel post partita: «Con tutto il rispetto per il Padova, ma potevamo leggerla meglio. Ho chiesto al quarto uomo di fare i cambio di Ferrari, ero in campo, ma…»

Sampdoria, Gregucci nel post partita: le parole del tecnico dei blucerchiati al termine del pareggio per 1-1 contro il Padrova

Al termine della gara tra Padova e Sampdoria, il tecnico blucerchiato Angelo Gregucci è intervenuto nel post partita per analizzare la prestazione della sua squadra.

Un commento lucido e diretto, nel quale l’allenatore ha riconosciuto i segnali positivi emersi dal match, ma anche i limiti che hanno impedito alla Samp di portare a casa un risultato pieno contro la formazione allenata da Matteo Andreoletti.

ANALISI SULLA GARA – «Qualche segnale c’è, nel primo tempo però potevamo fare qualcosa in più. Nel secondo poi dovevamo gestire un po’ meglio il vantaggio. Qualche segnale c’è ma dobbiamo crescere ancora! Con tutto il rispetto per il Padova questa partita potevamo leggerla un po’ meglio, dobbiamo farlo e crescere sotto questo aspetto. La partita si poteva vincere! Dovevamo essere più solidi ed andare a vincere tutti i contrasti, è importante per la partita e per il campionato».

RIMPIANTI E GOL DEL PADOVA – «Nella ripresa abbiamo avuto delle possibilità per raddopiare ma siamo stati poco lucidi, con il gol dello 0-2 staremo qui a raccontare un’altra partita. Ho chiesto al quarto uomo di fare i cambio di Ferrari, ero con i piedi dentro al campo, ma loro hanno battuto veloce quella rimessa. Nonostante questo dobbiamo essere più presenti dentro la partita, ma siamo stati sfortunati sul gol».

REAZIONE E TESTA ALLA PROSSIMA – «Dobbiamo capire se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, la partita ha dei contenuti dentro. Fuori casa bisogna saper leggere queste situazioni, sono cose che ci capiteranno ancora. Ci aspetta una partita difficile, ma noi siamo con la spada di Damocle in testa e dobbiamo giocare tutte le partite al meglio! Ci sono delle cose che dobbiamo migliorare nelle due fasi di gioco».