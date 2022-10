Sampdoria, i convocati di Stankovic per l’Inter: c’è un’assenza pesante

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha diramato la lista dei convocati in vista della prossima sfida con l’Inter

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha diramato la lista dei convocati in vista della prossima sfida di Serie A contro l’Inter. C’è un’assenza pesante e si tratta di Fabio Quagliarella, out per infortunio.

Portieri: Audero, Contini, Ravaglia.

Difensori: Amione, Augello, Bereszynski, Colley, Conti, Ferrari, Murillo, Murru.

Centrocampisti: Djuricic, Léris, Rincón, Sabiri, Trimboli, Verre, Vieira, Villar, Yepes.

Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Montevago, Pussetto.