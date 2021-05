Sampdoria, infortunio Colley: le condizioni del difensore

Il difensore della Sampdoria Omar Colley si è infortunato durante l’ultimo allenamento della squadra

Omar Colley ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Durante l’allenamento di ieri, come riporta Il Secolo XIX, il difensore della Sampdoria ha patito una botta alla caviglia che lo ha lasciato per diversi minuti a terra dolorante.

Colley, che ha ricevuto le immediate cure dallo staff medico, si è poi rialzato e ha ripreso l’allenamento interrotto. Le sue condizioni verranno monitorate, ma non dovrebbe essere in dubbio per la convocazione contro lo Spezia.