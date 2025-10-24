Sampdoria, l’infortunio di Coucke preoccupa il club doriano: come sta l’estremo difensore e quando rientrerà a disposizione di Gregucci

Sampdoria, nuovo corso tecnico e aggiornamenti sugli infortunati per ritrovare continuità. Restano da valutare le condizioni di Coucke.

Dopo l’esonero di Massimo Donati, la Sampdoria ha intrapreso un nuovo percorso affidandosi al duo formato da Angelo Gregucci e Salvatore Foti. L’obiettivo principale del club blucerchiato è dare una scossa alla squadra e invertire la rotta in un momento delicato della stagione di Serie BKT 2025/26. La società punta su disciplina, spirito di gruppo e motivazione per far ritrovare fiducia ai giocatori, alle prese con prestazioni altalenanti nei turni precedenti.

Il nuovo staff tecnico della Sampdoria sta lavorando intensamente a Bogliasco per ricompattare l’ambiente e imprimere un’identità chiara alla squadra. Gregucci e Foti puntano a creare un equilibrio tra esperienza e dinamismo, cercando di sfruttare al meglio le caratteristiche dei calciatori a disposizione. La priorità è ritrovare solidità in campo, sia in fase difensiva che nella costruzione del gioco, in vista dei prossimi impegni di campionato.

Tra i giocatori più attesi in questa fase di rilancio c’è Gaetan Coucke, portiere belga classe 1998, arrivato in estate per rinforzare il reparto difensivo della Sampdoria. Coucke ha dovuto affrontare un periodo di stop a causa di fastidi al ginocchio, ma le ultime notizie dall’infermeria sono incoraggianti. Il numero uno blucerchiato sta seguendo con attenzione il protocollo di riabilitazione, alternando terapie mirate e lavoro personalizzato, con l’obiettivo di tornare quanto prima a disposizione dello staff tecnico.

Nonostante non sia ancora stata fissata una data precisa per il rientro, le sensazioni restano positive. Coucke proseguirà con un programma graduale che lo porterà prima a riprendere l’attività individuale e poi a reintegrarsi completamente nel gruppo. Il recupero del portiere è considerato fondamentale dalla società, che vede nella stabilità difensiva uno dei punti chiave per affrontare al meglio le prossime sfide.

In casa Sampdoria, quindi, l'attenzione è concentrata su due fronti: il consolidamento del nuovo corso tecnico e la gestione degli infortunati. Solo unendo questi due elementi sarà possibile restituire fiducia e continuità alla squadra, elementi essenziali per affrontare un campionato di Serie BKT lungo e competitivo. Gregucci e Foti puntano a imprimere una mentalità vincente e a trasformare la Sampdoria in una formazione solida e affidabile, pronta a lottare su tutti i fronti.