Sampdoria, infortunio Keita. Ranieri: «È andato a calciare quel pallone…»

Infortunio Keita, il tecnico della Sampdoria spiega la dinamica dell’incidente: le parole di Claudio Ranieri

Keita Balde farà di tutto per recuperare in vista del match contro il Bologna. L’attaccante della Sampdoria stava procedendo nel suo iter di ritorno in condizione e si è infortunato durante un allenamento a Bogliasco. Claudio Ranieri spiega la dinamica dell’infortunio.

«Con Balde avremmo potuto essere più aggressivi nel finale come nel derby, avevo persino idea di metterlo titolare, poi è andato a calciare quel pallone a Bogliasco e si è fatto male. Ha avuto pure il Covid, quindi non poteva essere al top».