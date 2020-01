JANKTO: «La Lazio prima o poi dovrà sbagliare» – VIDEO

Jankto applaude la Sampdoria: «Gran gol, ma tre punti importantissimi. Non potevamo sbagliare» – VIDEO

(-Dalla nostra inviata a Marassi, Francesca Faralli) Con un gran sinistro al volo, anche Jakub Jankto oggi pomeriggio ha messo la propria firma sul 5-1 rifilato al Brescia. Queste le parole dell’ex Udinese in zona mista.

«È arrivato un gran gol ma più che altro tre punti importantissimi. Era uno scontro diretto, una partita che non si poteva sbagliare, siamo andati in svantaggio ma siamo stati bravi a rimontare e abbiamo fatto anche qualcosa in più».