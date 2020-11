Sampdoria, Keita si ferma in allenamento: le condizioni dell’attaccante

Preoccupazione per Claudio Ranieri: si è fermato in allenamento Keita Balde. Ecco le condizioni dell’attaccante

Claudio Ranieri deve fare i conti con il fastidio di Keita Balde accusato in allenamento. Ecco le condizioni dell’attaccante blucerchiato, svelate nel report dell’allenamento della Sampdoria.

«Keita Balde ha chiuso in anticipo la seduta per un fastidio alla coscia destra che sarà valutato nel corso delle prossime ventiquattro ore. Programma specifico di recupero agonistico invece per Manolo Gabbiadini».

