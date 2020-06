Sampdoria, La Gumina: «Per raggiungere la salvezza c’è bisogno di tutti»

Attraverso i canali ufficiali della Sampdoria, La Gumina ha analizzato la sconfitta di ieri sera contro l’Inter

L’attaccante della Sampdoria, Antonino La Gumina, si è voluto esprimere così sulla sconfitta di ieri sera contro l’Inter, partita che ha visto il suo esordio da titolare:

ESORDIO DA TITOLARE – «Sono contento per l’esordio dal primo minuto, abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, all’inizio eravamo scarichi. Il mister ci ha dato una spinta in più e siamo tornati in campo col piglio giusto, ma alla fine era tardi. Personalmente sto bene, stiamo spingendo in allenamento ed è giusto andare a mille. Speriamo di farcela, per raggiungere un obiettivo c’è bisogno di tutti».

PROSSIMO MATCH – «Contro la Roma sarà come oggi, affrontiamo una grande squadra, dobbiamo entrare subito in campo convinti, questa è la chiave»