Sampdoria, l’agente di Ramirez: «Rinnovo? Non è facile trovare un accordo»

L’agente di Gaston Ramirez, Pablo Bentancur, ha parlato delle difficoltà per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2021, con la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni riportate dall’Ansa:

«In questo momento di crisi è normale che vengano fatte proposte al ribasso ma è anche normale che il giocatore dica di no, specialmente se ha sul piatto un quadriennale così ricco dall’Arabia. Bisogna individuare un punto di incontro tra la volontà del club e le richieste del giocatore. Ma è difficile trovarlo, devo essere chiaro. Da parte della Samp c’è la volontà è di rinnovare, diciamo che non è molto normale accorgersi all’ultimo delle qualità di Ramirez. La proposta arrivata all’argentino dall’Arabia Saudita è per un’intesa quadriennale a tre milioni di euro a stagione. Se Gaston lascerà la Samp, la stampa di Barcellona scrive che arriverebbe alla corte di Ranieri il 21enne Alex Collado, talento del Barcellona B che il club blaugrana vorrebbe cedere in prestito, e che è stato offerto anche a Sassuolo e Genoa».