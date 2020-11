Sampdoria, le ultime dall’allenamento: le notizie su Gabbiadini e Keita

La Sampdoria si è ritrovata in mattina per l’allenamento in vista della gara contro il Bologna. Gli aggiornamenti su Gabbiadini e Keita

«La Sampdoria prosegue con una seduta mattutina la marcia di avvicinamento alla sfida il Bologna, in programma domenica al “Ferraris” di Genova (calcio d’inizio alle ore 15.00). Per Manolo Gabbiadini seconda parte dell’allenamento dedicata a lavori personalizzati e programmati in palestra. Keita Balde continua invece il proprio iter di recupero. Domani, giovedì, ancora mattutino».

