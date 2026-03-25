Sampdoria, Lombardo si tiene stretta la panchina? La posizione di vantaggio del tecnico e l’ombra di Cioffi: la situazione sui blucerchiati

In casa Sampdoria il tema della panchina continua a tenere banco, ma nelle ultime ore la direzione sembra essersi definita con maggiore chiarezza. Dopo giorni segnati da riflessioni interne, contatti e valutazioni sul possibile cambio di guida tecnica, la soluzione più probabile resta la conferma di Attilio Lombardo, ex bandiera blucerchiata e attuale allenatore ad interim, almeno per le prossime partite. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la vittoria contro l’Avellino ha rafforzato la sua posizione, che appariva molto più fragile dopo il ko con la Carrarese. Al momento, quindi, il club ligure sembra orientato a non stravolgere l’assetto tecnico proprio nel momento decisivo della corsa salvezza.

Cioffi si allontana, Fredberg e Mancini su linee diverse

Le indiscrezioni rilanciate nelle ultime ore raccontano di una dirigenza non del tutto compatta sulla gestione del futuro immediato. Da una parte c’è Andrea Mancini, direttore sportivo blucerchiato, che sarebbe favorevole a chiudere la stagione con Lombardo alla guida del gruppo. Dall’altra resta più prudente Jesper Fredberg, CEO dell’area sportiva, che teme il rischio retrocessione e avrebbe valutato soluzioni alternative, tra cui Gabriele Cioffi, ex tecnico dell’Udinese. Sempre secondo TMW, però, la pista che porta a Cioffi non avrebbe trovato un terreno davvero favorevole all’interno del club, mentre anche altre ipotesi, come quella di Aimo Diana, si sarebbero raffreddate. In sostanza, il quadro resta delicato, ma il ribaltone immediato oggi appare meno probabile rispetto a quanto sembrava nelle scorse ore.

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Stabilità cercasi: le ultime sei partite valgono la stagione

Il vero nodo, adesso, è scegliere se puntare sulla continuità o inserire eventualmente una figura di supporto accanto a Lombardo senza cambiare formalmente la guida tecnica. Anche questa possibilità viene considerata, ma senza una soluzione già definita. La priorità della Sampdoria è arrivare alle ultime sei giornate con un minimo di stabilità, evitando ulteriori scossoni in una fase già molto tesa. La vittoria contro l’Avellino ha restituito ossigeno alla squadra e, almeno per il momento, ha permesso all’attuale allenatore di mantenere il controllo della situazione. Il futuro tecnico blucerchiato resta quindi sotto osservazione, ma la strada imboccata sembra portare ancora verso Lombardo.