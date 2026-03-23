Sampdoria, la vittoria con l’Avellino non ‘salva’ Lombardo: futuro della panchina in bilico! D’Angelo in pole per prendere il suo posto, ma non mancano le alternative

Sampdoria, la vittoria con l’Avellino non ‘salva’ Lombardo: futuro della panchina in bilico! D’Angelo in pole per prendere il suo posto, gli altri nomi

La vittoria conquistata dalla Sampdoria di Attilio Lombardo, tecnico ad interim chiamato a guidare i blucerchiati dopo l’esonero di Marco Foti, ha riportato un po’ di serenità in un ambiente che però resta ancora attraversato da forte tensione. Il successo ottenuto contro l’Avellino ha alleggerito almeno in parte il peso della contestazione esplosa nei giorni scorsi, ma non ha cancellato i dubbi sul futuro immediato della panchina. Nel dopogara, lo stesso Lombardo ha lasciato intendere di sentirsi ancora pienamente dentro il ruolo, pur senza poter garantire nulla rispetto alle decisioni che saranno prese dalla dirigenza. La situazione, del resto, era già stata descritta come molto delicata nelle ore precedenti alla partita, con la posizione del tecnico strettamente legata al risultato della partita.

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D’Angelo resta in pole, ma la situazione è ancora aperta

Il nome che continua a circolare con maggiore insistenza per l’eventuale successione è quello di Luca D’Angelo, allenatore esperto già accostato alla Sampdoria nelle ultime ore. Secondo le ricostruzioni emerse da Il Secolo XIX, la dirigenza blucerchiata avrebbe da tempo avviato valutazioni interne e contatti per non farsi trovare impreparata nel caso in cui si decidesse di cambiare ancora guida tecnica. Il profilo di D’Angelo piace per esperienza, conoscenza della categoria e capacità di lavorare in situazioni delicate, ma sullo sfondo restano diversi nodi da sciogliere, compresi gli incastri contrattuali e i possibili movimenti di altri club. In questo quadro, la Samp si è tenuta aperte più strade, monitorando anche altri profili per non arrivare impreparata a una scelta che può pesare moltissimo sul finale di stagione.

Le prossime ore saranno decisive per il destino blucerchiato

La vittoria ha evitato una decisione immediata, ma non ha chiuso il dossier. Anzi, le prossime ore vengono considerate decisive per capire se la società deciderà di dare continuità a Lombardo oppure se sfrutterà la sosta per affidarsi a un nuovo allenatore. In questo momento la Sampdoria resta pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere e ogni scelta avrà inevitabilmente un peso specifico enorme. Il club è chiamato a trovare rapidamente la soluzione che ritiene più solida, in un momento in cui servono punti, equilibrio e soprattutto una guida capace di tenere insieme una piazza ancora molto scossa