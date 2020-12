Sampdoria, maglia celebrativa contro il Milan: ecco la divisa – FOTO

Sampdoria, ecco la maglia celebrativa per i 120 anni dell’Andrea Doria che i blucerchiati indosseranno contro il Milan – FOTO

La prossima sfida tra Sampdoria e Milan sarà un importante evento celebrativo.

In occasione dei 120 anni dell’Andrea Doria, infatti, i blucerchiati scenderanno in campo con una maglia celebrativa, come anticipato dal profilo Twitter della società.

🔵⚪️ #FORZADORIA 🔵⚪️ 👕 Scopri di più sulla maglia special edition per celebrare i 120 anni della sezione calcio dell'#AndreaDoria ➡️ https://t.co/So6Ai55KQi pic.twitter.com/tW7zy76gEr — U.C. Sampdoria (@sampdoria) December 2, 2020

