Sampdoria, ecco il primo discorso di Mancini alla squadra: «Vestire questa maglia deve rendervi orgogliosi»

Sampdoria, le prime parole di Roberto Mancini, nuovo consulente della dirigenza blucerchiata, alla squadra a Bogliasco

Nel corso della visita di ieri al centro sportivo blucerchiato di Bogliasco, Roberto Mancini oltre ha tenere colloqui con lo staff della Sampdoria, ha anche fatto un breve discorso alla squadra riunita in sala video. Ecco le parole pronunciate dal nuovo consulente di Matteo Manfredi, svelate dal Secolo XIX.

«Se sono qui è perchè la Sampdoria è stata una parte importante della mia vita e non possiamo accettare che si trovi in questa posizione. Vestire la maglia blucerchiata deve rendervi orgogliosi. Dovete avere la mente sgombra, giocare con la testa libera, perché siete più forti di quello dimostrato finora. Ho visto tutte le vostre partite, è una questione mentale. E anche giocare a Marassi non deve essere un ostacolo, ma un valore aggiunto».